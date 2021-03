Teaser Harald Fränkel liebt Spiele in Anime-Optik. Ungefähr so innig wie die Lungenembolie, die ihn mal heimsuchte. Also mussten wir eine List anwenden, damit er das neue Harvest-Moon-Spiel bespricht.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit Harvest Moon - Eine Welt ab 36,99 € bei Amazon.de kaufen. Harvest Moon – Eine Welt. Der ringt jetzt in gewisser Weise mit dem Landwirtschafts-Simulator, Pure Farming und Farmer's Dynasty um die Feldmeisterschaft. Vielleicht auch mit Animal Crossing.



Nachdem ich einen hellblauen oder pinkfarbenen Menübutton angeklickt habe, um mein Geschlecht festzulegen – die doch sehr familienfreundliche Firma Nintendo setzt sich hier dankenswerterweise für traditionelle Werte ein – baue ich mir im Charaktereditor einen Bauernbuben. Die Möglichkeiten erschlagen mich fast: Es stehen jeweils sechs Haut-, Haar- und Augenfarben zur Wahl. Zum Glück muss ich mich nicht auch noch zwischen sechs Gesichtern entscheiden. Mein Bauernlümmel bekommt einen originellen Namen: Harry. Los geht's!



Ich hab ein generelles Problem mit Animes: Alle Charaktere sehen aus wie Kinder. In Harvest Moon bin ich von lauter Achtjährigen umzingelt. Alle scheinen gleich zur Netzhautuntersuchung zu müssen. Der Augenarzt hat bereits ihre Pupillen weitgetropft. Sie glotzen mich an wie die Scheinwerfer eines Lkws im Fernlichtmodus. Wenigstens sieht meine Mutter im Spiel alt aus. Sie ist etwa neun Jahre alt. Ich sehne mir ein Bällebad herbei, um das ganze Pack auszusetzen. Der stereotype Fantasyheld mit Fitnessstudiohintergrund, der das aus einer dämonischen Lendenwirbelsäule geschmiedete Heilige Arschgeigentöter-Schwert +10 sucht, um damit den finalen Überoberbösewicht zu schnetzeln, war gestern: Moderne Weltenretter sind kleine Jungs oder Mädels, die gegen eine unausgewogene Ernährung kämpfen. Zumindest im japanischen Lebenssimulator. Der ringt jetzt in gewisser Weise mit demundum die Feldmeisterschaft. Vielleicht auch mitNachdem ich einen hellblauen oder pinkfarbenen Menübutton angeklickt habe, um mein Geschlecht festzulegen – die doch sehr familienfreundliche Firma Nintendo setzt sich hier dankenswerterweise für traditionelle Werte ein – baue ich mir im Charaktereditor einen Bauernbuben. Die Möglichkeiten erschlagen mich fast: Es stehen jeweils sechs Haut-, Haar- und Augenfarben zur Wahl. Zum Glück muss ich mich nicht auch noch zwischen sechs Gesichtern entscheiden. Mein Bauernlümmel bekommt einen originellen Namen: Harry. Los geht's!Ich hab ein generelles Problem mit Animes: Alle Charaktere sehen aus wie Kinder. In Harvest Moon bin ich von lauter Achtjährigen umzingelt. Alle scheinen gleich zur Netzhautuntersuchung zu müssen. Der Augenarzt hat bereits ihre Pupillen weitgetropft. Sie glotzen mich an wie die Scheinwerfer eines Lkws im Fernlichtmodus. Wenigstens sieht meine Mutter im Spiel alt aus. Sie ist etwa neun Jahre alt. Ich sehne mir ein Bällebad herbei, um das ganze Pack auszusetzen.

Kommentare

Danke für dein Interesse an diesem Premium-Inhalt! Du hast zwei Möglichkeiten, ihn zu nutzen: Erstens kannst du bis nächsten Monat warten und darauf spekulieren, dass wir ihn in unsere kostenlosen Beispiele aufnehmen. Zweitens kannst du ein Premium-Abo (ab 4,99 Euro, Probemonat nur 99 Cent) abschließen, siehe unten. Du sicherst dir damit über 20 exklusive Vorteile und unterstützt unsere unabhängige Redaktion. Außerdem bieten wir dir hier als kostenloses Beispiel einen Inhalt dieser Premium-Kategorie an (allerdings kannst du nicht die Kommentare sehen oder selbstkommentieren):

Meinung Hyper! Hyper! Die Hengst-Chroniken #23 Veröffentlicht am 31.01.2021: Videospiele sind Mainstream, was nicht jedem altgedienten Gamer schmeckt. Was hat es mit Hyper-Casuals auf sich, und sind die schlecht oder gut für den Spielemarkt? Wo spielt zukünftig die Musik?

Du kannst dir auch mehrere weitere Premium-Inhalte kostenlos ansehen: Jeden Monat aktualisieren wir unsere Premium-Beispiele mit kompletten Inhalten aus dem Vormonat. Im folgenden listen wir unsere Abo-Varianten auf, du kannst hier auch direkt ein Abo abschließen.