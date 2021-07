Teaser Unser Kolumnist Harald Fränkel hat seinen Sohn Luke genannt und ihm Sekunden nach der Entbindung eine Laserschwert-Taschenlampe in die Hand gedrückt. Sollte er als Fanboy wirklich das TIE-Fighter-Remake testen?

Was ist der Unterschied zwischen den Youtubernund? Damit ihr keinen 50:50-Joker braucht, wenn ihr mal beiabhängt, verrate ich es euch: Der zuerst Genannte verfügt über eine erhebliche Vorstrafen-Liste, äußerte sich mehrfach rassistisch sowie frauenfeindlich und informierte seine in Teilen minderjährige Kundschaft gelegentlich über die besten Online-Casinos, ohne das ausreichend als Werbung zu kennzeichnen. Das machte den "Bösen Buben aus Buxtehude" (Spiegel.de) nicht nur in puncto Follower zum zwei- bis dreifachen Millionär.Angel hingegen hat tatsächlich etwas geleistet. Deshalb folgen ihm, wie das bei Youtube so ist, weniger Abonnenten. Genau genommen 1.760. Er influenct halt nicht stabil genug. Wenn ich könnte, würde ich dem guten Mann als Denkmal einen Todesstern im Maßstab 1:1 bildhauern. Aus Marmor. Der Hobby-Entwickler und sein "XWA Upgrade"-Team haben nämlich endlich ihr Remake der antiken Weltraumkampfsimulationveröffentlicht. Gewissermaßen pünktlich zum 27. Geburtstag des Originals. Das erblickte am 17. Juli 1994 das Licht der Sterne. Hach, was waren das für glorreiche Zeiten, als wir noch keinen Micky-Maus-Klub-Ausweis benötigt haben, um das-Universum zu erleben!Ich habe viele Vader Unser gebetet, dass die Neuauflage laser wird. Nun kann ich sie gar nicht genug würdigen. Ich denke zunächst an den finanziellen Aspekt.geht für 25 Euro ja noch in Ordnung. Es gibt aber seeehr viele Space-Opera-Fans, die gerne 45 Goldtaler und mehr abdrücken, um letztlich Frondienst für den weltbekannten Spieldesignerzu leisten. Seine eifrigsten Anhänger suchen seit Äonen in einer Alpha-Welt namensnach Bugs. Sie zahlen dafür, unbezahlt zu ...