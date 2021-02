"Für Diablo 4 sehen wir uns Gemälde an, keine Fotos" Interview

Teaser Im Zuge der Blizzconline 2021 konnten wir Lead Designer Joe Shely und Art Director John Mueller zum langerwarteten Diablo 4 interviewen. Hier lest ihr ihre ausführlichen Antworten.

FRAGE: Was ist die größte Herausforderung, ein Spiel wie Diablo 4 zu entwickeln?



Es ist eine großartige Leinwand für all die Neuerungen wie die Camps, das Open-World-PvP und die Weltbosse.



JOE: Die Offene Welt ist eines der herausfordernsten Dinge, die wir bislang angegangen sind. Es ist das erste Mal, dass man Diablo als RPG erlebt. Mit einer Welt, wo du vom nördlichsten Teil des Kontinents, Scosglen, bis ganz runter in den Süden reiten kannst, in die Wüsten von Kazahkstan, und es ist alles eine durchgängige Welt. Es ist eine großartige Leinwand für all die Inhalte, die neu sind in Diablo 4. Sachen wie die Camps, das Open-World-PvP und die Weltbosse.



JOHN: Herausfordernd ist, dass Diablo 4 all das bieten wird, was frühere Diablos boten, aber in einer Welt, die so viel größer ist als je zuvor. Bei Diablo 3 und auch allgemein war jeder Teil ein wenig weiter weggezoomt und hat dir mehr von der Welt gezeigt. Aber der Unterschied von Diablo 4 zu 3 ist viel größer als von 3 zu 2 oder von Diablo 2 zum ersten Teil. Ich spreche vom Freischalten von Wegpunkten, um schnell in der Welt umherzureisen. Ich rede von Reittieren, die einfach super sind in dieser riesigen Welt. Und diese Gebiete müssen voller Inhalte und Abenteuer sein.



FRAGE: Wird man, besonders als Solospieler, die Endgame-Mechaniken des Spiels mit nur einem Durchspielen erreichen? Und wird man in der Offenen Welt weiterspielen können, wenn man die Story durchhat?



JOE: Ja, das wird man. Du spielst vermutlich darauf an, wie es zu Beginn in Diablo 3 war?



FRAGE: Genau, mit dem Paragon-Level-System.



JOE: Du wirst in der Offenen Welt weiterspielen können. Es gibt keinen Grund, mehr als einen Durchgang zu machen, außer, du willst eine andere Klasse erleben oder die Story noch mal spielen. Aber sonst gibt es keinen Grund, nach dem Ende der Kampagne noch mal von vorn zu beginnen.



JOHN: Es wird natürlich die Seasons geben, und die geben dir dann eine neue Erfahrung. Wenn du die Kampagne durchgespielt hast, wird sich die Welt noch weiter öffnen, sodass du viele Dinge entlang des Weges erledigen kannst. Du beendest die Kampagne – und kannst dann weitere Abenteuer im Spiel erleben.

FRAGE: Mich interessiert der heute Nacht vorgestellte neue Charakter, die Jägerin. Sie soll sehr flink und agil sein, doch im gezeigten Gameplay wirkte sie ein wenig langsamer, als ich gedacht hätte. Macht ihr Diablo 4 allgemein langsamer im Pacing? Und was heißt das für die Jägerin im PvP?



JOE: Einige Szenen in der Preview sind ein wenig verlangsamt, um einen kinoreifen Effekt zu erzielen. Denn das tatsächliche Pacing im Kampf ist wirklich ziemlich schnell. Vielleicht nicht ganz so schnell wie in den extremsten Momenten von Diablo 3, aber es ist immer noch ein ziemlich schnelles Spiel. Im PvP sind Jäger sehr gefährlich. Aber sie sind nicht die widerstandsfähigste Klasse. Wenn du sie erwischt, kannst du einigen Schaden anrichten.



JOHN: Das kann ich bestätigen, ich spiele im PvP eine Jägerin. Und wenn ich einen Barbaren treffe, wirkt das, als wenn ich gegen einen Panzer laufe.



JOE: Noch mal zum Pacing: Wenn du in Diablo 3 einen Level-1-Charakter spielst, ist das Tempo ein ganz anderes als gegen Ende des Abenteuers. Es wird dann alles viel, viel schneller. Diablo 4 befindet sich irgendwo in der Mitte zwischen diesen Polen.



FRAGE: Wie geht ihr vor, um Diablo 4 sowohl für Einsteiger als auch Perfektionisten zu designen? Wird das fertige Spiel eher den Hardcore-Anspruch von Diablo 2 haben oder die Einsteigerfreundlichkeit von Diablo 3?



Was für die erfahrenen Spieler passt, passt nicht für Einsteiger

JOE: Die erfahrenen Spieler wollen eine Menge Tiefe haben und Herausforderungen, die sie nur schwer meistern können. Was für diese Gruppe passend ist, passt natürlich nicht für Einsteiger. Wenn du die Kampagne spielst, dreht sich die Erfahrung vor allem um die Story, die Einführung in die Spielmechanik. Wenn du den Hauptpfad verlässt, entweder nach Storyende oder schon davor, findest du die anspruchsvolleren Inhalte. Wir haben auch schon bestimmte Features angekündigt wie den Hardcore-Modus und die Seasons.



FRAGE: Mit „Offene Welt“ verbinde ich, Quests in beliebiger Reihenfolge angehen oder von Anfang an verschiedene Städte besuchen zu können. Wird das in Diablo 4 möglich sein?



JOHN: In Open-World-Spielen gibt es meist einen linearen Anfang und dann einen Punkt, wo sich das Spiel öffnet und du viele Optionen hast, wie du weiter vorgehen wirst. Und sehr viel später kommen diese Wege wieder zusammen und führen zum Endgame. Das ist ungefähr das, was wir anstreben. Ich mag es wirklich, wie ich der Kampagne folgen kann in Diablo 4, aber auch andere Dinge erledigen. Es gibt viel zu tun, beispielsweise die Camp-Eroberungen. Es gibt tonnenweise Ereignisse in der Welt. Und vergiss nicht die eigentliche Erkundung von Sanctuary, was für Diablo-Fans eine große Sache sein dürfte. Du findest viele kleine Geschichten zu bekannten Charakteren oder der Welt selbst. Beispielsweise in den Camps, die etwa von Banditen oder Geistern oder Untoten kontrolliert werden. Man findet Schriftrollen darin, sie fühlen sich wie Orte an, die es in der Welt geben kann.



JOE: Eines der Camps besteht beispielsweise aus Ruinen. Die Bewohner des Dorfes hatten ein Problem mit Kannibalen, deshalb gingen sie einen Pakt mit gefallenen Dämonen ein. Doch die tricksten die Dörfler aus. Deine Aufgabe ist es also, das Camp vom Einfluss der Gefallenen zu befreien. Wenn du das schaffst, verändert sich die Welt: Du schaltest einen Wegpunkt frei. Neue Händler tauchen auf, die Leute kommen zurück in die Gegend, um dort zu wohnen. Das ist das Schöne an Camps. Beispielsweise wird der Zugang zu Minen frei, die zu einem Dungeon unter einem Camp führen.



