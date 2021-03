Die Zukunft von Blizzard Interview

Teaser Im Rahmen der Blizzconline 2021 befragten wir die Blizzard-Chefs J Allen Brack und Allen Adham. Beide sprachen von den Lektionen aus 30 Jahren Blizzard und über die Zukunftspläne des Studios.

Die Energie der Menge ist etwas ganz Besonderes. Das vermisse ich definitiv.

Bei Hagen war es dunkel, jenseits des großen Teichs war der Tag noch jung für Allen Adham (groß links) und J Allen Brack (groß rechts).

Du änderst nichts an einem fast perfekten Kunstwerk.

An Diablo 2 Resurrected arbeitet das kürzlich von Blizzard übernommene Team Vicarious Visions mit. Die Neuauflage in von Grund auf neu erstellter 3D-Grafik soll sehr nah am Original bleiben und nur Komfort-Anpassungen erhalten.

Während der diesjährigen Blizzconline konnten wir einen Platz im Gruppen-Interview mit zwei besonderen Köpfen von Blizzard ergattern:ist einer der Mitgründer des Studios Silicon & Synapse, das wir heute unter den Namen Blizzard Entertainment kennen. Adham hat als Lead Designer vondazu beigetragen, die Welt der MMOs zu verändern. Doch noch bevor WoW erschien, kehrte er Blizzard und der ganzen Branche den Rücken, weil er sich ausgebrannt fühlte. Auf der Blizzcon 2016 feierte Adham seine Rückkehr und übernahm den Posten als Vice President.wiederum wirkte früh in seiner Karriere als QA-Leiter an der-Reihe mit, stieß 2008 als Production Director fürzu Blizzard und übernahm 2018 vondie Position als Präsident des Entwicklers.Bei einer Fragerunde stellten Journalisten aus ganz Europa sowie Mittel- und Lateinamerika Fragen an die beiden. Dieses Interview gibt eine Auswahl der spannendsten Einblicke wieder.Die Blizzconline war die erste Blizzard-Hausveranstaltung, die komplett digital stattgefunden hat. Wie haben sie das erlebt?Es ist sehr seltsam. Sonst sind Tausende vor der Bühne, wenn wir das machen. Als eher introvertierter Mensch, der nicht sehr oft professionelle Präsentationen macht, sind die Energie der Menge und ihre Reaktionen etwas ganz Besonderes für mich. Das vermisse ich definitiv. Wir hatten strikte Covid-Protokolle für die Eröffnungszeremonie und da klappte alles, aber es ist schon schräg, so ein Event während einer globalen Pandemie zu stemmen.Was sind Ihre größten Lehren aus der Pandemie?Schon meine ganze Karriere lang kommen Leute zu mir und sagen “Ich würde gerne an Spielen arbeiten, aber das kann ich doch sicher von Zuhause oder von Costa Rica aus?” Und ich habe immer geantwortet "Das ist keine gute Idee". Wenn alle an einem Ort sind, entsteht organische Kreativität. Es gibt keine Hindernisse, wenn du etwas wissen willst. Du fragst deinen Kumpel und er erklärt es dir direkt. Bei Heimarbeit gibt es keine organischen Gespräche, alle ist geplant: Du musst Zeiten vereinbaren, bestimmte Programme benutzen. Doch jetzt haben wir uns damit befasst, die Teams mit neuer Technologie ausgestattet und erfolgreich im Home Office entwickelt. Wenn ich daran denke, wie die Welt nach der Pandemie aussehen wird, ist eines klar: Sie wird anders sein in Bezug darauf, wie Leute ihre Arbeit erledigen. Wir werden sehen, ob die Arbeit im Büro dann noch so für uns funktioniert wie vorher. Doch ich kann mir schwer vorstellen, dass sich wieder alles um Irvine dreht [dort liegt der Firmensitz von Blizzard, Anm. d. Redaktion] wie in den letzten 15 Jahren. Durch die Eingliederung von Vicarious Visions und anderes Outsourcing In den vergangenen fünf Jahren werden wir vermutlich mehr mit Leuten von außerhalb zusammenarbeiten. Die Welt verändert sich, hin zu mehr Flexibilität für die einzelnen Angestellten.Die Pandemie hat unseren Blick darauf verändert, wie wir Spiele machen, aber auch wie wir unsere Spieler sehen. Und die Welt sieht auch Videospiele nun ein wenig anders. Wir wollten immer Menschen mit unseren Titeln zusammenbringen. Das ist nun in den letzten zwölf Monaten wichtiger denn je geworden. Viele Menschen sind mit Spielen durch eine schwierige Zeit gekommen und da fühlt es sich großartig an, diesem Handwerk nachzugehen.Die Geschichte von Blizzard hat große Erfolge zu verzeichnen, aber auch Fehler. Welche Fehlentscheidungen haben dem Studio geholfen, als Firma zu wachsen?Ich glaube, wir machen die ganze Zeit Fehler. Das gehört ehrlich gesagt zur Kultur von Blizzard und findet sich in einem unserer Grundsätze wieder: “Lerne und wachse”.hatte keinen guten Start in den ersten Tagen, aber daraus haben wir viel gelernt, um künftig bessere Entscheidungen zu treffen, etwa bei. Es geht nicht darum, nichts falsch zu machen. Das Ziel ist es, weniger Fehler zu machen und sie nicht zu wiederholen. Wenn du keine Fehler machst, entwickelst du dich nirgendwohin.Genau, wenn man neue Dinge wagt, werden Fehler gemacht. Für uns ist Spielentwicklung chaotisch, weil wir sie als künstlerisches Unterfangen sehen, das Innovation erfordert. Wir reden nicht viel darüber, aber in der Geschichte von Blizzard gab es sogar die kurze Phase, in der wir unseren Namen in Chaos Studios ändern wollten, bevor wir zu Blizzard Entertainment wurden. Für uns war es der richtige Weg, sich von unseren Grundsätzen leiten lassen und dabei aus Fehlern zu lernen. Das hat dazu beigetragen, uns durch die letzten 30 Jahre zu bringenWas sind die konkreten Lektionen, die Blizzard aus der Kritik angelernt hat?Ich hole eben etwas aus: Beisind wir sehr behutsam vorgegangen. Der Wechsel zwischen dem altenund dem Remaster mit nur einem Knopfdruck hat dem Team geholfen, das wesentliche im Auge zu behalten. Das Team hat den Entwicklungsprozess so beschrieben, dass es pixelgenau gearbeitet hat, um die Qualität des Spiels zu bewahren, ohne etwas am zugrundeliegenden Wesen zu ändern. Das war nicht die Philosophie bei der Arbeit an Warcraft 3 Reforged und ich denke, das sieht man an den Reaktionen der Spieler. Diablo 2 Resurrected ist davon beeinflusst: Es gibt wieder den Wechsel zwischen klassischen 2D-Sprites und 3D-Grafik auf Knopfdruck. Wir sind erneut sehr umsichtig mit Änderungen. Wir haben lange überlegt, ob wir die Zwischensequenzen verändern. Die filmischen Erzählmittel in Spielen haben sich in Sachen Action, Tempo und Technik in den letzten 20 Jahren dramatisch verändert. Sollten wir die Szenen nun straffen? Doch wir kamen zur Entscheidung auch die Authentizität der Zwischensequenzen zu erhalten und daher wird jede Einstellung wird daher neu gemacht aber das Ergebnis spiegelt fast eins zu eins das Original wieder. Wir verändern einige Aspekte für modernen Spielkomfort, aber wir sind sehr darauf aus, die nostalgische Erinnerung einzufangen.Starcraft,undsind alle heute noch so beliebt bei den Spielern. Im Team sagen wir daher: Wenn du die Sixtinische Kapelle restaurierst, malst du sie nicht neu an. Du frischt die Farben auf, aber du änderst nichts an einem fast perfekten Kunstwerk. Das ist der Leitstern für das Team: Diablo 2 wird aufgefrischt, aber nicht fundamental geändert. Wir sind sehr glücklich damit, wie es sich entwickelt.