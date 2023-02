Sons of the Forest: Spiel-Einstellungen nachträglich ändern Guide

Teaser Sons of the Forest ist im Early Access noch voller Bugs und Balance-Probleme. Abhilfe schaffen die Spiel-Einstellungen, aber was, wenn ihr schon einen Spielstand habt? Dann ändert ihr das Savegame!

Seit dem 23. Februar 2023 ist der von vielen lang ersehnte Nachfolger des Survival-Actionspiels The Forest erhältlich, dem Überraschungshit aus dem Jahr 2018. Allerdings erscheint "The Forest 2" zunächst im Early Access, da das Spiel doch noch spürbare Mängel hat, die bis zum geplanten Release nicht behoben werden konnten. Daher fehlen zum Start noch einige Spielinhalte, es gibt diverse Bugs und, auch dadurch verursacht, einige Balancing-Probleme. Wie gut, dass ihr mit den individuellen Einstellungen dem etwas entgegenwirken könnt Aber was, wenn ihr einen bestehenden Spielstand habt, aber nachträglich die Spieleinstellungen ändern wollt? Für viele hieß das in den vergangenen Tagen, das Spiel komplett von vorn beginnen zu müssen. Es gibt allerdings eine Methode, eure Spieleinstellungen für den bestehenden Spielstand zu ändern!



Die Startschwierigkeiten von Sons of the Forest

Was bereitet eigentlich derzeit den Spielern solche Probleme? Sehr häufig werden die unaufhörlichen Angriffe der Inselbewohner kritisiert. Diese greifen bereits im frühen Stadium des Spielverlaufs schon mit vier bis fünf Mann an und hauen euch nicht nur eure mühsam errichtete Hütte kurz und klein, sondern befördern euch auch ganz schnell aus dem Leben. Zumal ihr anfangs noch keine Rüstung habt, da diese in Sons of the Forest nicht so günstig sind wie noch beim Vorgänger. Heilung über frisch gebratenes Essen erhaltet ihr auch nur schwer, da die Tierpopulation auf einigen Inselteilen gering ausfällt. Glücklicherweise könnt ihr viele der Probleme beheben oder zumindest entschärfen, indem ihr gleich zu Beginn des Spiels den Schwierigkeitsgrad auf „individuell“ stellt. Damit habt ihr nämlich verschiedene Einstellmöglichkeiten.



So könnt ihr die Population der Tiere auf „hoch“ setzen und euch die Jagd etwas erleichtern. Damit eure Feinde zumindest etwas gnädiger mit euch sind, könnt ihr die Feindaggressivität auf „niedrig“ stellen. Ebenso ist es sehr hilfreich, die Tageslänge auf „lang“ zu setzen, um längere Erkundungstouren bei Tageslicht durchführen zu können. Die Nächte in Sons of the Forest sind nicht zu unterschätzen. Seid ihr nur mit eurem Feuerzeug oder einer einfachen Fackel ausgestattet, werdet ihr kaum die Hand vor Augen sehen. Wählt ihr bei einem neuen Spielstand als Schwierigkeitsgrad "Individuell" aus, so könnt ihr verschiedene Anpassungen vornehmen, die einige Spielelemente sehr viel verträglicher gestalten.

Spieleinstellungen nachträglich ändern: Die einfache Methode

Es gibt grundsätzlich mehrere Möglichkeiten, eure Spieleinstellungen noch nachträglich anzupassen, ohne all euren Spielfortschritt zu verlieren. Die simple Methode ist es, erst einmal einen neuen Spielstand anzulegen. Wählt beim Schwierigkeitsgrad „individuell“ aus und passt eure Einstellungen frei an. Startet dann das neue Spiel. Nach dem kurzen Prolog sammelt ihr die silberne Plane ein und baut mit zwei Stöcken euer Zelt auf. Speichert dann euer Spiel und legt dabei unbedingt einen neuen Spielstand an, statt einen anderen zu überschreiben. Schließt dann das Spiel.



Jetzt müsst ihr euren Speicherstand in eurem AppData-Ordner suchen. Dazu drückt ihr die „Windows-Taste + R“ und gebt in das Textfeld „appdata“ ein. Nach Bestätigen öffnet sich euer AppData-Ordner. Um den euren Spielstand zu finden, navigiert einfach folgendem Pfad entlang:

\AppData\LocalLow\Endnight\SonsOfTheForest\Saves\76561197973712301\Multiplayer

Sons of the Forest Speicherstand finden

Dort findet ihr Unterordner mit Zahlenfolgen. Jeder Ordner ist ein Speicherstand. Den richtigen Speicherstand könnt ihr am Änderungsdatum erkennen. Die letzte Änderung dürfte nur wenige Minuten alt sein. In diesem Ordner findet ihr dann die Datei GameSetupSaveData.json. Diese Datei enthält eure Spieleinstellungen. Wenn ihr diese Datei mit der eures gewünschten Speicherstands überschreibt, seid ihr bereits fertig. Vergesst bitte nicht, vor jeglicher Änderung eure Speicherstände zu sichern, sollte es wider Erwarten zu Fehlern kommen. So ist euer Speicherstand nicht verloren.



Wenn ihr jetzt euer Spiel startet, seht ihr zunächst keine Veränderung. Wenn ihr als Schwierigkeitsgrad vorher „Normal“ eingestellt hattet, wird das auch weiterhin neben eurem Speicherstand stehen. Im Spiel ist die Änderung allerdings vollzogen. Wollt ihr es auch kosmetisch ganz akkurat haben, könnt ihr in eurem Saves-Ordner einfach die Datei GameStateSaveData.json mit einem Programm wie WordPad öffnen. Habt ihr vorher auf „Normal“ gespielt habt, findet ihr folgende Zeile:

\",\"GameType\":\"Normal\"

Ersetzt jetzt einfach „Normal“ mit „Custom“ und schon wird es künftig korrekt in eurem Speicherstand angezeigt.



Sons of the Forest Spieleinstellungen ändern: Die zweite Methode

Ob die zweite Methode zum nachträglichen Ändern der Spieleinstellungen die schnellere ist, hängt vor allem davon ab, was ihr ändern wollt. Grundsätzlich kann auch diese Methode schneller sein als einen neuen Spielstand anzulegen. Hier bearbeitet ihr nämlich die Datei GameSetupSaveData.json manuell. In dieser Datei findet ihr die entsprechenden Optionen nur dann, wenn sie vom Standard abweichen. Spielt ihr also auf Normal, sollte die Datei nur wenig Inhalt haben. Spielt ihr bereits auf individuellen Einstellungen und wollt eine Option wieder auf den Standardwert setzen, genügt es, den Befehl aus der Datei zu löschen.



Spielt ihr die Option aktuell auf Standard und wollt sie verändern, so müsst ihr den jeweiligen Befehl hinzufügen. Fügt dazu die Befehle zwischen den ersten beiden Codes und der Schlusszeile ein. In der Datei ist alles hintereinanderweg geschrieben, weshalb die Struktur sehr unübersichtlich werden kann. Damit ihr einige Befehle kennenlernt, findet ihr weiter unten verschiedene Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Im AppData-Ordner findet ihr euren Sons of the Forest Saves-Ordner, welcher auch die gesuchte Datei GameSetupSaveData.json enthält.

Schwierigkeitsgrad ändern

Eure Spieleinstellungen starten mit diesen beiden Befehlen, die eure UID und euren Schwierigkeitsgrad definieren. In diesem Beispiel steht der Wert auf „Custom“. Wollt ihr den voreingestellten Schwierigkeitsgrad nutzen, könnt ihr auch „Easy“ oder „Hard“ eintragen. Nach diesen Befehlen, könnt ihr alle anderen Befehle beliebig einfügen.

{"Version":"0.0.0","Data":{"GameSetup":"{\"_settings\":[{\"Name\":\"Mode\",\"SettingType\":3,\"Version\":0,\"BoolValue\":false,\"IntValue\":0,\"FloatValue\":0.0,\"StringValue\":\"Custom\",\"Protected\":false,\"FloatArrayValue\":[],\"IsSet\":false},



{\"Name\":\"UID\",\"SettingType\":3,\"Version\":0,\"BoolValue\":false,\"IntValue\":0,\"FloatValue\":0.0,\"StringValue\":\"9ea7999e3a2541489d3692cf07de89a5\",\"Protected\":false,\"FloatArrayValue\":[],\"IsSet\":false},

Gegner deaktivieren

Solltet ihr wirklich nur ganz in Ruhe bauen wollen und keine Lust auf Feinde haben, könnt ihr sie mit dieser Option vollständig deaktivieren.

{\"Name\":\"GameSetting.Vail.EnemySpawn\",\"SettingType\":0,\"Version\":0,\"BoolValue\":false,\"IntValue\":0,\"FloatValue\":0.0,\"StringValue\":\"\",\"Protected\":false,\"FloatArrayValue\":[],\"IsSet\":false},

Feindliche Gesundheit verringern / erhöhen

Das Balancing der Feinde ist noch nicht perfekt. Somit haben einige Mutanten wirklich sehr viel Leben. Ist euch das zu viel, könnt ihr die Lebenspunkte aller Feinde mit „Low“ verringern und mit „High“ erhöhen.

{\"Name\":\"GameSetting.Vail.EnemyHealth\",\"SettingType\":3,\"Version\":0,\"BoolValue\":false,\"IntValue\":0,\"FloatValue\":0.0,\"StringValue\":\"High\",\"Protected\":false,\"FloatArrayValue\":[],\"IsSet\":false},

Sollten euch eure Feinde zu viel Leben oder Rüstung haben, könnt ihr diese verringern.

Feindlichen Schaden verringern / erhöhen

Möchtet ihr, dass eure Feinde weniger Schaden verursachen, wählt „Low“. Sollte euch Sons of the Forest noch viel zu einfach sein, wählt „High“.

{\"Name\":\"GameSetting.Vail.EnemyDamage\",\"SettingType\":3,\"Version\":0,\"BoolValue\":false,\"IntValue\":0,\"FloatValue\":0.0,\"StringValue\":\"LOW\",\"Protected\":false,\"FloatArrayValue\":[],\"IsSet\":false},

Feindliche Rüstung schwächen / verstärken

Bis ihr euch durch so manche feindliche Rüstung gekämpft habt, kann es ein wenig dauern. Soll es künftig schneller gehen, setzt den Wert auf „Low“. Darf es noch schwieriger werden, setzt ihn auf „High“.

{\"Name\":\"GameSetting.Vail.EnemyArmour\",\"SettingType\":3,\"Version\":0,\"BoolValue\":false,\"IntValue\":0,\"FloatValue\":0.0,\"StringValue\":\"LOW\",\"Protected\":false,\"FloatArrayValue\":[],\"IsSet\":false},

Feindliche Aggression verringern / erhöhen

Auch wenn die Feinde eure Basis so auch nicht seltener angreifen werden, könnt ihr zumindest die Aggressivität verringern, was euch das Jagen und das Erkunden einfacher macht. Stellt ihr den Wert auf „Low“ könnt ihr künftig etwas behutsamer an einem belebten Dorf vorbeilaufen. Mögt ihr es allerdings so richtig hart, dann setzt den Wert auf „High“.

{\"Name\":\"GameSetting.Vail.EnemyAggression\",\"SettingType\":3,\"Version\":0,\"BoolValue\":false,\"IntValue\":0,\"FloatValue\":0.0,\"StringValue\":\"LOW\",\"Protected\":false,\"FloatArrayValue\":[],\"IsSet\":false},

Anzahl Tiere erhöhen / verringern

Gerade am Anfang gestaltet sich die Nahrungssuche noch etwas schwierig. Damit ihr euch nicht nur von Armen und Beinen der Ureinwohner ernähren müsst, könnt ihr euch die Jagd erleichtern, indem ihr die Anzahl der Tiere mit dem Wert „High“ erhöht. Sollten euch Ureinwohnerbeine doch ganz gut schmecken, könnt ihr die Anzahl auch mit „Low“ verringern.

{\"Name\":\"GameSetting.Vail.AnimalSpawnRate\",\"SettingType\":3,\"Version\":0,\"BoolValue\":false,\"IntValue\":0,\"FloatValue\":0.0,\"StringValue\":\"LOW\",\"Protected\":false,\"FloatArrayValue\":[],\"IsSet\":false},

Um eure Bauwerke nicht zu gefährden, könnt ihr in den normalen Spieloptionen (über Escape aufrufbar) den Strukturschaden deaktivieren. Dann könnt ihr nicht mehr versehentlich oder eure Feinde mutwillig euer Haus zerstören.

Länge der Jahreszeiten

Sollte euch das Jahr etwas zu schnell vergehen, könnt ihr die Länge der Jahreszeiten mit „High“ erhöhen. Mit „Short“ könnt ihr sie verringern. Gerade der Winter kann für die Nahrungssuche hart werden, weshalb kurze Jahreszeiten einen Vorteil haben können. Umso schneller habt ihr allerdings auch erneut Winter. Wie ihr den Winter komplett überspringen könnt, erfahrt ihr am Ende des Artikels.

{\"Name\":\"GameSetting.Environment.SeasonLength\",\"SettingType\":3,\"Version\":0,\"BoolValue\":false,\"IntValue\":0,\"FloatValue\":0.0,\"StringValue\":\"Short\",\"Protected\":false,\"FloatArrayValue\":[],\"IsSet\":false},

Tageslänge erhöhen / verringern

Damit ihr die sehr große Insel auch in Ruhe erkunden könnt, solltet ihr die Tageslänge mit „High“ erhöhen, um möglichst lange Zeit vom Tageslicht zu profitieren. Solltet ihr gerne die Hand nicht vor Augen sehen, könnt ihr sie natürlich auch mit „Short“ verringern.

{\"Name\":\"GameSetting.Environment.DayLength\",\"SettingType\":3,\"Version\":0,\"BoolValue\":false,\"IntValue\":0,\"FloatValue\":0.0,\"StringValue\":\"Short\",\"Protected\":false,\"FloatArrayValue\":[],\"IsSet\":false},

Niederschlagshäufigkeit verringern / erhöhen

Solltet ihr nicht so häufig im Regen stehen wollen, könnt ihr den Wert für die Niederschlagshäufigkeit auf „Low“ setzen. Mögt ihr es, im Regen zu tanzen, stellt den Wert auf „High“.

{\"Name\":\"GameSetting.Environment.PrecipitationFrequency\",\"SettingType\":3,\"Version\":0,\"BoolValue\":false,\"IntValue\":0,\"FloatValue\":0.0,\"StringValue\":\"Low\",\"Protected\":false,\"FloatArrayValue\":[],\"IsSet\":false},

Die Karte von Sons of the Forest komplett zu erkunden, dauert einige Zeit. Eine höhere Tageszeit ermöglicht euch die Insel noch länger bei Tageslicht entdecken zu können.

Effekte der Verbrauchsgegenstände verringern / erhöhen

Die Wirkung eurer Verbrauchsgegenstände könnt ihr mit „Easy“ verbessern und mit „Hard“ verschlechtern.

{\"Name\":\"GameSetting.Survival.ConsumableEffects\",\"SettingType\":3,\"Version\":0,\"BoolValue\":false,\"IntValue\":0,\"FloatValue\":0.0,\"StringValue\":\"Hard\",\"Protected\":false,\"FloatArrayValue\":[],\"IsSet\":false},

Schaden durch Hunger / Dehydrierung erhöhen

In Sons of the Forest erleidet ihr standardmäßig keinen Schaden, wenn ihr an Hunger oder Dehydrierung leidet. Wollt ihr es euch schwerer machen, könnt ihr diesen Wert auf „Normal“ oder gar „Hard“ setzen.

{\"Name\":\"GameSetting.Survival.PlayerStatsDamage\",\"SettingType\":3,\"Version\":0,\"BoolValue\":false,\"IntValue\":0,\"FloatValue\":0.0,\"StringValue\":\"Normal\",\"Protected\":false,\"FloatArrayValue\":[],\"IsSet\":false}],

Schlussbefehl

Diese Zeile muss immer am Ende der Datei stehen.

\"name\":\"\",\"hideFlags\":0}"}}

