Xcom 2: War of the Chosen

PC XOne PS4

Die Chosen sind spezielle Unholde von Advent mit eigenen, im Laufe der Zeit wachsenden Fähigkeiten. Sie verfügen über diverse Dialogzeilen und sollen zu euren "Erzfeinden" werden (Vergleichbar mit dem Nemesis-System aus Shadows of Mordor ).

). Es gibt die Meuchelmörderin, den Krieger und den Hexenmeister. Falls wir die Namen richtig notiert haben: Sie heißen Vox Prima (Assassin), Dhar-Nau Tessura (Nightdemon) und Darkhound Kon-Mai Balladhir (Chosen Hunter).

Die Meuchelmörderin Vox Prima kann sich tarnen sowie eure Soldaten "betäuben" (eine kostenlose Aktion kann einen betäubten Kameraden wieder spielbar machen).

Ihr könnt die Chosen nur verjagen, nicht töten – bis ihr sie schließlich auf der Weltkarte aufspürt und in einer Spezialmission besiegt.

Die Chosen "verteidigen" auch bestimmte Regionen auf der Welt, die dadurch schwerer für euch zu attackieren sind.

Drei Rebellenfraktionen stoßen zum Widerstand dazu und bringen je einen neuen Soldatentypen samt Skilltree und neuen Waffen/Fähigkeiten. Sie heißen Reapers, Skirmishers und Templars.

Jede Rebellenfraktion hat ein eigenes Hauptquartier auf der Karte, das ihr erst finden und freischalten müsst, um ihre Soldaten zu nutzen.

Die Fraktionen geben euch "Resistance Orders", mit denen ihr beispielsweise verhindern könnt, dass es zu einem Hinterhalt der Advent bei einem Geheimeinsatz kommt.

Geheimeinsätze ähneln den Offmap-Einsätze von Assassin's Creed Brotherhood : Ihr setzt einen oder mehrere Soldaten ein, um beispielsweise neues Personal zu finden.

: Ihr setzt einen oder mehrere Soldaten ein, um beispielsweise neues Personal zu finden. Im Shadow-Modus der Reapers könnt ihr angreifen und nur mit einer gewissen Chance dadurch aufgedeckt werden.

Die Reapers erhalten pro Stufenaufstieg zwischen zwei und vier Skills zur Auswahl und können jeweils aus allen bisher freigeschalteten Skills den auswählen, den sie erlernen wollen.

Die "Verlorenen" (Lost) sind eine neue, zombieartige Fraktion mit eigener Zugphase.

Wenn ihr einen Lost per Kopfschuss tötet, erhält der entsprechende Soldat sofort eine weitere Aktion. So könnt ihr im Prinzip endlos Lost mit einem Soldaten töten, gäbe es da nicht den Munitionsvorrat...

Es existieren, ähnlich zu Fire Emblem, "Bindungen" zwischen manchen Soldaten, was ihnen Boni verleiht, wenn sie nah beisammen kämpfen.

"Bindungen" zwischen manchen Soldaten, was ihnen Boni verleiht, wenn sie nah beisammen kämpfen. Der neue Advent-Soldatentyp Purifier kann eure Kämpfer oder auch Gebäude in Brand stecken, beim Ableben explodiert er oft.

Im Video stellt er euch die neue, große Einführungsmission "Lost and abandoned" vor. Neben den Infos im Video verraten wir euch hier in Textform einige unserer eigenen, selbst erspielten Erkenntnisse zum Xcom-2-Addon War of the Chosen: