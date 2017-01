Warhammer 40.000 - Sanctus Reach: Release-Trailer veröffentlicht

PC

Zum Release von Straylight Entertainments neuen Rundenstrategie-Titel Warhammer 40.000 - Sanctus Reach hat Publisher Slitherine einen Release-Trailer zum Spiel veröffentlicht. In dem Video wird euch eine kurze Schlachtsequenz zwischen einer Space-Wolves-Einheit, der Space Marines sowie den Ork Horden von Grukk Face-Rippa präsentiert.



Sanctus Reach enthält zwei Kampagnen der Space Marines, in deren Verlauf ihr um das weitere Schicksal der Knight World von Alaric Prime und des gesamten Sanctus-Reach-Sternen-Systems ringen könnt. Neben den erwähnten Kampagnen enthält dieser Release noch einen Skirmish-Modus sowie einen Editor. Multiplayer-Partien sollt ihr gemäß Produktbeschreibung ebenfalls spielen können. Slitherine bietet euch den Titel sowohl auf der eigenen Homepage als auch über Steam an.