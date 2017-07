Warhammer 40.000 - Sanctus Reach: Legacy of the Weirdboy: Trailer veröffentlicht

PC

User-Video: Stammt nicht von der GamersGlobal-Redaktion

Straylight Entertainment hat diese Woche mit dem Add-on Legacy of the Weirdboy ihren Rundenstrategie-Titel Warhammer 40.000 - Sanctus Reach um eine Ork-Kampagne und diverse neue Einheiten erweitert.



Publisher Slitherine hat parallel zum Release der Erweiterung auch einen Release-Trailer veröffentlicht, der euch neben einem, zum Thema gut passenden Soundtrack, kurze Einblicke in die neue Kampagne gewährt, ohne dabei aber besonders viele Details preiszugeben.



Legacy of the Weirdboy könnt ihr seit gestern direkt bei Slitherine als auch via Steam käuflich erwerben.