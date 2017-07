User-Video: Let's Try The Lion's Song - Story-Driven P&C-Adventure

PC iOS MacOS Android

User-Video: Stammt nicht von der GamersGlobal-Redaktion

In seinem neuesten "Let's Try"-Video stellt euch GG-Userdas Point & Click-Adventurevor. Dieses gliedert sich in vier Episoden mit jeweils unterschiedlichen Charakteren, die aber durch einen übergreifenden Narrativ zusammengehalten werden. Schwerpunkt sind weniger die Rätsel, sondern mehr die Geschichten, die sich im Österreich des frühen 20. Jahrhunderts abspielen. Die erste Episode, die euch im Video vorgestellt wird, könnt ihr auf Steam kostenlos herunterladen . Die weiteren Episoden, die vierte ist gerade erst erschienen, kosten je 3,99 Euro oder 9,99 Euro im Season Pass. Die Gesamtspielzeit beläuft sich auf circa sechs Stunden. Aufgrund der verschiedenen möglichen Verläufe der Geschichten und dank der Achievements gibt es aber auch einen ordentlichen Wiederspielwert.Der Titel ist das Erstlingswerk von Mi'pu'mi Games mit Sitz in Wien. Das Studio selbst setzt sich jedoch aus Veteranen zusammen, die bereits seit über zehn Jahren aktiv sind, bislang aber "nur" Spezialaufgaben für AAA-Produktionen, etwa das-Franchise übernommen haben. The Lion's Song ist auch für Mobilgeräte, Mac und Linux erhältlich.