User-Video: Let's Try Orcs Must Die - Unchained – neues Tower-Defense-Actiongame (+Gewinnspiel!)

PC PS4

User-Video: Stammt nicht von der GamersGlobal-Redaktion

Nachund knapp fünf Jahre nach zum GamersGlobal-Test von Orcs Must Die 2 ) hat der kanadische Indie-Entwickler Robot Entertainment mitden nächsten Ableger des actiongeladenen Third-Person-Tower-Defence-Spiels am 19. April auf den PC gebracht – eine PS4-Version soll im Sommer folgen.Ausprobieren könnt ihr den Titel problemlos, denn er ist Free2Play. Ihr kämpft auf Seiten der einst mächtigen Order nicht mehr gegen hirnlose Horden, sondern einen neuen Gegner, die Unchained. Diese warten nun mit einer organisierten Armee und mächtigen Helden auf. Ihr selbst übernehmt auch die Rolle eines Champions und nehmt aktiv am Kampfgeschehen teil. Außerdem platziert ihr Fallen und Wächter und könnt im Spielverlauf immer mehr "Orkstopper" freischalten und einsetzen. Neben der Rückkehr des Endless-Modus legt Orcs Must Die - Unchained auch einen Fokus auf den Multiplayer, so könnt ihr mit bis zu vier Freunden gegen ein anderes Team antreten.Das "Let's Try"-Video von GG-Userkönnt ihr euch direkt über dieser News anschauen. Eine Shortplay-Reihe, die unter anderem den Multiplayer und den Shop behandeln wird, folgt nach dem Shortplay zu User-Video: SHortplay Mirage - Arcane Warfare gestartet – Mystisches Gemetzel der Chvalry-Macher (Closed Beta) ).Bereits jetzt habt ihr als registrierter GG-User die Möglichkeit, einen von drei Codes zu Orcs Must Die - Unchained zu gewinnen. Diese haben einen Wert von jeweils circa 14 Euro und beinhalten die Helden Tundra und Smolder, ein Ice Amulet und ein Flame Bracer, die Fähigkeit Fire Sale und Saw of Arctos x3. Dazu müsst ihr jedoch eine der drei folgenden Fragen richtig beantworten (nur ein Preis pro User, die erste richtige Antwort gewinnt, kein Rechtsanspruch), um den Key per PN zugeschickt zu bekommen:1. Wie heißt der War Mage, mit dem ihr das Abenteuer (Tutorial) startet?2. An welchem Wochentag ist Orcs Must Die - Unchained auf Steam erschienen?3. Wie heißt die erste Falle, die ihr im Tutorial erhaltet und an einer Wand (!) platzieren könnt?