Unexplored: "The Immersion Trailer" zeigt Widescreen Viewport // Update 1.8.1

PC Linux MacOS

Der niederländische Indie-Entwickler Ludomotion hat zu seinem Roguelite zum Indie-Check von Unexplored ) einen neuen Trailer veröffentlicht. Der "Immersion Trailer", den ihr euch direkt über diesem Text anschauen könnt, zeigt den mit Update 1.6 ( The UI Update ) eingeführten Widescreen Viewport. Dazu werden Zitate von Spieleseiten eingeblendet. Hingewiesen wird auch auf den Soundtrack, der als kostenloser DLC verfügbar ist. Weiterer kostenloser DLC soll folgen. Die Steam-News zum Trailer verlinkt außerdem einige Reviews. Kommende Woche sollen dann einige der Let's Plays zu Unexplored vorgestellt werden.Zudem ist kürzlich das Update "Fearsome Floors Improvements" erschienen, das Unexplored auf Version 1.8.1 hebt. Neben kleineren Feature-Updates (so blinkt jetzt die zugehörige Treppe, wenn ihr auf der Karte auf das entsprechende Dungeon-Level fahrt) gibt es Bugfixes und kleine Änderungen an der Spielbalance. So können die klassengebundenen Items nicht mehr korrodieren.