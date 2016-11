Tyranny – Stunde des Kritikers (frei für alle)

PC Linux MacOS

Nachist dieses Video zuerst die zweite Stunde des Kritikers (Singular): Kein Duo und keine Schnitte, sondern ein einstündiges Letsplay (mit An- und Abmoderation) – für die Fälle, wo wir keine reguläre Stunde der Kritiker schaffen können oder wollen, ein Spiel aber dennoch für zu interessant halten, um es videotechnisch zu ignorieren.In diesem Fall hat sich Jörg wenige Tage vor Release eine Testversion von Tyranny geschnappt (Danke übrigens an GoG.com!) und losgespielt. Aber nicht ungeduldig und über Teewagen stolpernd, wie mancher das von ihm erwartet, sondern mit viel Zeit und Lust, auch Texte zu lesen und vor allem den "Eroberungs"-Prolog in Gänze zu erleben. In diesem trifft man eine Reihe von aufeinander aufbauenden Entscheidungen, welche die Spielwelt in mehreren Punkten verändern oder eurem Charakter Bonus-Skills mitgeben, bevor das eigentliche Spiel startet.Freut euch also auf längere Textmassen und Dialoge, aber auch auf einige Kämpfe, bei denen auch die Neuerung "Kombo-Angriff" zu sehen ist. Würde Jörg Langer nach der ersten Stunde freiwillig weiterspielen? Das verrät er euch am Ende der 1 Stunde und 12 Minuten!