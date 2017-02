Trailer zu The Horus Heresy - Battle of Tallarn veröffentlicht

PC iOS MacOS

Hexwar Games hat in Zusammenarbeit mit Games Workshop den Rundenstrategie-Titel The Horus Heresy - Battle of Tallarn entwickelt. Der jüngst erfolgte Release des Spiels wurde von einem, nur wenige Tage zuvor veröffentlichten Trailer begleitet. Dieser ermöglicht euch einen ersten Blick auf diverse animierte Filmszenen sowie erste Kampfsequenzen.