Tooth and Tail: Cinematic-Gameplay-Trailer des tierischen RTS zur Release-Bekanntgabe

ist ein Echtzeit-Strategie-Titel im 8bit-Retrolook, bei dem ihr die Revolutions-Streitkräfte einer Gruppe von Waldtieren befehligt. Natürlich hat jedes Tier dabei seine eigenen Fähigkeiten: Wildschweine können Feuer spucken, Skunks verpesten die Luft und Eulen bringen euch Nachschub aus der Luft. Das Spiel soll euch sowohl eine Kampagne für Einzelspieler, als auch diverse Mehrspieler-Modi vom Online-Wettkampf bis hin zum lokalen Splitscreen bieten.Zur Bekanntgabe der Veröffentlichung am 12. September hat Entwickler und Publisher Pocketwatch Games jetzt einen Cinematic-Trailer veröffentlicht, der auch Spielszenen beinhaltet. Toth and Tail sollt ihr in Kürze auch bei Steam GOG (Partnerlink) und im PSN vorbestellen können.