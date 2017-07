PC XOne PS4

Ha! Angesichts des Folgentitels denkt ihr bestimmt, Jörg verläuft sich in dieser 30. Folge seines Letsplays zu The Surge mal so richtig und bettelt um einen Kompass oder einen Navigationspfeil. Aber das wäre ja nicht erwähnenswert, weil er das schon in jeder zweiten Folge macht. Nein, ihr seht hier tatsächlich einen Letsplayer, der trotz gefühlt 200 neuer Abkürzungen und Wege einen kühlen Kopf behält und methodisch einen Abschnitt nach dem nächsten erkundet. Im letzten Drittel wird's dann richtig brenzlig: Wird es Jörg am Ende geschafft haben, kein einziges Mal in dieser Folge gestorben zu sein?Und noch eine wichtige Info: Dies ist die letzte reguläre Folge des Letsplays. Wenn bis Donnerstag, 20.7., 18:00 Uhr die nächste 5er-Staffel nicht komplett finanziert ist, endet das Letsplay – wobei selbstverständlich die bereits eingezahlten Beträge noch in Folgen umgewandelt werden (aktuell erwarten euch noch drei Folgen).Was ist The Surge? Wir spielen Warren, der als anscheinend letzter Rekrut in einer Ausbildungsstation von CREO ankommt – einem Konzern, dass die lebensfeindlich gewordene Erde wieder auf Vordermann bringen möchte. Außer einigen Wachen ist die Station ausgestorben. Irgendwie geht auch gleich etwas schief, und als unser Held wieder erwacht, befindet er sich auf einem Raketenfriedhof, der von angriffswütigen Robotern, Drohnen und Cyborgs bevölkert ist. In schönsterManier und natürlich auch mit etlichen Elementen aus dem letzten Deck-13-Titel,, müssen wir uns nun vorankämpfen, um mehr über die Situation zu erfahren und was wir tun können, um aus dem riesenhaften Firmengelände wieder zu entkommen.Das Letsplay wird für Spender jeweils am Dienstag, Freitag und Samstag einer Woche veröffentlicht, alle anderen User sehen es mit zwei Tagen Verzögerung. Premium-Abonnenten haben den Vorteil, sich jede Folge auch direkt von unserem Video-Server streamen zu lassen (oder das meist um die 2 GB große File von dort downzuloaden), in besserer Qualität als auf YouTube.