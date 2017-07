PC XOne PS4

Dieser Inhalt ist 48 Stunden lang exklusiv für Spender der Surge Aktion.

The Surge ab 43,98 € bei Amazon.de kaufen.

Nach einem emotionalen Rausch wie in der ersten Hälfte der 28. Folge könnt ihr natürlich keine Steigerung sofort in der nächsten Folge erwarten. Jörg atmet erst mal durch, erkundet das Umland, verliert mehrmals sein Altmetall, wird bei über 11.000 dann aber doch ehrgeizig und will es sich mit einem Sprint zurückholen. Das klappt auch erstaunlich gut, aber mittlerweile hat vermutlich Deck13 extra für Jörg die Wegfindungs-KI von ihren Grenzen befreit, und er „pullt“ einen ganzen Gegner-Mob wie damals in den Dungeons von Everquest. Ob Jörg das überlebt, und wieso seine aktuellen Gegner ständig explodieren (und ihn gerne mit in den Tod reißen) – das erfahrt ihr in Folge 29 unseres-Letsplays.Was ist The Surge? Wir spielen Warren, der als anscheinend letzter Rekrut in einer Ausbildungsstation von CREO ankommt – einem Konzern, dass die lebensfeindlich gewordene Erde wieder auf Vordermann bringen möchte. Außer einigen Wachen ist die Station ausgestorben. Irgendwie geht auch gleich etwas schief, und als unser Held wieder erwacht, befindet er sich auf einem Raketenfriedhof, der von angriffswütigen Robotern, Drohnen und Cyborgs bevölkert ist. In schönsterManier und natürlich auch mit etlichen Elementen aus dem letzten Deck-13-Titel,, müssen wir uns nun vorankämpfen, um mehr über die Situation zu erfahren und was wir tun können, um aus dem riesenhaften Firmengelände wieder zu entkommen.Das Letsplay wird für Spender jeweils am Dienstag, Freitag und Samstag einer Woche veröffentlicht, alle anderen User sehen es mit zwei Tagen Verzögerung. Premium-Abonnenten haben den Vorteil, sich jede Folge auch direkt von unserem Video-Server streamen zu lassen (oder das meist um die 2 GB große File von dort downzuloaden), in besserer Qualität als auf YouTube.