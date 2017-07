PC XOne PS4

Klickt auf eine der Medaillen, um via PayPal (per Guthaben, Lastschrift oder Kreditkarte) zu bezahlen. Pro Medaille werden GGG vergeben: für 5 Euro 100 GGG, 10 Euro 200 GGG, 25 Euro 500 GGG, 50 Euro 1000 GGG. Zur Registrierung geht es hier.

The Surge ab 43,98 € bei Amazon.de kaufen.

In Folge #25 unseres großen The Surge-Letsplays erlebt ihr die Verwandlung eines hochmotivierten, siegessicheren, auf neue Aufgaben gespannten Chefredakteurs zum verwirrten, schimpfenden, ungläubigen Dark Jörg. Und zwar binnen einer einzigen halbminütigen Bahnfahrt. Wie das sein kann? Fragt die lustigen Designer von Deck 13 – oder bestaunt Jörgs Abenteuer in dieser Folge.



Was ist The Surge? Wir spielen Warren, der als anscheinend letzter Rekrut in einer Ausbildungsstation von CREO ankommt – einem Konzern, dass die lebensfeindlich gewordene Erde wieder auf Vordermann bringen möchte. Außer einigen Wachen ist die Station ausgestorben. Irgendwie geht auch gleich etwas schief, und als unser Held wieder erwacht, befindet er sich auf einem Raketenfriedhof, der von angriffswütigen Robotern, Drohnen und Cyborgs bevölkert ist. In schönsterManier und natürlich auch mit etlichen Elementen aus dem letzten Deck-13-Titel,, müssen wir uns nun vorankämpfen, um mehr über die Situation zu erfahren und was wir tun können, um aus dem riesenhaften Firmengelände wieder zu entkommen.Das Letsplay wird für Spender jeweils am Dienstag, Freitag und Samstag einer Woche veröffentlicht, alle anderen User sehen es mit zwei Tagen Verzögerung. Premium-Abonnenten haben den Vorteil, sich jede Folge auch direkt von unserem Video-Server streamen zu lassen (oder das meist um die 2 GB große File von dort downzuloaden), in besserer Qualität als auf YouTube.