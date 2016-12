The Last of Us Part 2: Ankündigungstrailer zur PSX 2016

PS4

User-Video: Stammt nicht von der GamersGlobal-Redaktion

Naughty Dog hat auf der Playstation Experience 2016 das von vielen Fans lang erwartete The Last of Us Part 2 enthüllt. Im Ankündigungstrailer gibt es sowohl ein Wiedersehen mit einer älteren Ellie wie auch mit Joel. Die Szenen stammen aus einer sehr frühen Version des Spiels, zur Geschichte ist bis jetzt nichts bekannt.