The Last Guardian – Wertungskonferenz

PS4

The Last Guardian ab 61,99 € bei Amazon.de kaufen.

Gut 18 Minuten diskutieren Christoph und Jörg mit Haupttester Benjamin über die Wertung zum nach langer Wartezeit für PS4 erschienenem Abenteuer. Darin benennen die drei gezielt, was ihnen gefallen hat und was weniger und gewichten die einzelnen Aspekte, um sich schließlich auf die finale Note für The Last Guardian zu einigen.Wenn ihr lieber die Audiofassung der Wertungskonferenz zu The Last Guardian anhören möchtet, findet ihr diese an dieser Stelle Viel Spaß beim Ansehen!