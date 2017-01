Switch angespielt: Legend of Zelda - Breath of the Wild

Switch WiiU

The Legend of Zelda - Breath of the Wild ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Jörg Langer ist aus Offenbach zurück von Nintendos Switch-Anspiel-Event. Dort hat er 100 Minuten lang The Legend of Zelda - Breath of the Wild gespielt (in fünf 20-Minuten-Häppchen, einer Begrenzung im Spiel wegen), und zwar offensichtlich den realen Anfang, ohne Demo-Einschränkungen.Ihr erlebt diesen Anfang mit, erlebt, was passiert, als Jörg einfach mal die Switch aus der Docking-Station zieht, und seht mehrere Szenen aus der Open World, das Inventar, mehrere Kämpfe, Klettereinlagen und mehr.