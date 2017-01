Switch-Angespielt: Alle 20 Event-Titel vorgestellt

Gleich mal die Gegendarstellung: Bei der Spielezahl im Titel wurde mutig jedes gezeigte 1-2-Switch-Minispiel einzeln gerechnet, und ein paar wenige der gezeigten Spiele hat unser rasender Reporter Langer auch nicht selbst angespielt, sondern nur ganz (!) kurz abgefilmt. Dennoch können wir euch einen Überblick über das geben, was da an Nintendo- und Third-Party-Werken für die Switch gezeigt wurde. Bevor ihr vor Vorfreude platzt: Bei Super Mario Odyssey am Ende handelt es sich leider nur um einen Trailer, anspielbar war es nicht!



00:30 Mario Kart 8 Deluxe

02:22 Snipperclips

03:28 Splatoon 2

04:44 Joy-Con-Variante: An Switch angesteckt

05:30 Joy-Con-Variante: Per "Grip" zusammengesteckt

06:08 ARMS (und je ein Joy-Con in jeder Hand)

06:52 Legend of Zelda - Breath of the Wild

07:00 1-2-Switch: Samurai Training

07:49 1-2-Switch: Ball Count

08:11 1-2-Switch: Safe Crack

08:34 1-2-Switch: Copy Dance

09:06 1-2-Switch: Milk

09:32 1-2-Switch: Quick Draw

10:02 Just Dance 2017

10:19 Fast RMX

10:38 Skylanders Imaginators

10:49 Sonic Mania

11:00 Disgaea 5 Complete

11:40 Ultra Street Fighter 2 - The Final Challengers

11:45 Has-Been Heroes von Frozenbyte

11:49 Super Bomberman R

12:01 Super Mario Odyssey (Trailer)



Ab 12:45 sind auch noch zwei GG-User zu sehen, Wunderheiler und Wiisel666.