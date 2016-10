Styx - Shards of Darkness: Erstes Gameplay-Video veröffentlicht

PC XOne PS4

Eigentlich sollte die Schleich-Action noch in diesem Jahr erscheinen . Doch letzten Endes haben Entwickler Cyanide und Focus Home Interactive entschieden, die Schleich-Action auf das erste Quartal 2017 zu verschieben. Wie Patrick Pilgersdorffer, Chef von Cyanide, auf der Homepage des Publishers bekannt gab , habe der eigene Anspruch an das Spiel und der Umstieg von der Unreal Engine 3 auf die Version 4 dies letztendlich nötig gemacht.Anstelle des Spiels haben die Entwickler nun ein gut achtminütiges Gameplay-Video veröffentlicht. In diesem könnt ihr Styx beim Eindringen in den Hafen von Korrangar über die Schulter schauen. Eine ausgezeichnete Möglichkeit euch einige der neuen Features und Mechaniken des Spiels zu präsentieren wie die Entwickler finden.