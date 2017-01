Star Wars Episode 8 heißt The Last Jedi

User-Video: Stammt nicht von der GamersGlobal-Redaktion

Zur Episode 8 der Star Wars-Reihe wurde der geheimnisvolle Titel Der/Die letzte/n Jedi (orig.: The Last Jedi) veröffentlicht. Im kurzen Viedoschnipsel seht ihr Mark Hamill, der den gealterten Luke Skywalker spielt. Das Netz überschlägt sich aufgrund des Titels quasi schon mit Spekulationen, wer damit gemeint sein könnte. Was denkt ihr, wo der Titel hinführen soll?