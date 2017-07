Star Citizen: Video zu Schiffswracks

Cloud Imperium Games hat im Rahmen der wöchentlichen Shows zu Star Citizen ein Video zu den Schiffswracks veröffentlicht, die ihr im kommenden Patch 3.0 auf den drei Monden rund um den Gasriesen Crusader im Mini PU finden könnt. Leicht wird es nicht sein, da die Monde sehr groß gestaltet wurden. Zu Fuß könnt ihr den kleinsten in circa drei Tagen umrunden, mit dem Dragonfly Speeder Bike oder dem Nox Motorrad in circa fünf Stunden mit Vollgas.



Da Chris Roberts und seine über 400 Mitarbeiter noch ein paar Features in den Patch 3.0 einbauen wollen, soll dieser erst zur Gamescom im August veröffentlicht werden. Für den Einzelspieler-Titel Squadron 42 gibt es nach wie vor kein Release-Datum. Bisher steht der Termin für 2017 noch.