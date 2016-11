Star Citizen: Making-Off-Video "Behind the Big Guns of the UEE"

PC Linux

User-Video: Stammt nicht von der GamersGlobal-Redaktion

Für Star Citizen und speziell für Squadron 42 hat Cloud Imperium Games im Rahmen des vierjährigen Jubiläums der Crowd-Funding-Kampagne ein Making-of-Video der Großkampfschiffe veröffentlicht. In dem beigefügten Video seht ihr die Idris Fregatte, welches das Schiff ist, auf dem ihr die Kampagne zu Squadron 42 startet. Den Javelin Zerstörer sah man bereits in den CitizenCon-Videos als Wrack auf dem Planeten. Der Bengal Angriffsträger, welcher nicht nur vom Namen an den Träger Tiger's Claw aus dem ersten Wing Commander erinnert, ist seit dem ersten Video von 2012 gewachsen und soll nun von der Größe eher an Kampfstern Galactica erinnern.