Space Hulk - Deathwing – Stunde des Kritikers

PC XOne PS4

Willkommen zu einer weiteren Stunde des Kritikers (Singular und frei für alle): Fast sein gesamtes Leben diente Jörg Langer zur Vorbereitung auf dieses Video! Schließlich begann er im zarten Alter von etwa 17 Jahren mit dem Brettspiel, da er selbstverständlich schon damals ahnte, am Ende des Jahres 2016zu testen. Das sind, Moment, 27 Jahre Vorbereitung! Für ein einziges, 78minütiges Video! Wahnsinn, oder?Um aber in die Gefilden der Realität zurückzucasten, äh, -kehren: Tatsächlich hat Jörg Langer so ziemlich jedes Computerspiel zum Warhammer-40K-Universum gespielt oder eben zu Space Hulk; letzteres ein Zweispieler-Brettspiel von 1989, das im damals zwei Jahre jungen Warhammer-40.000-Universum angesiedelt war. Riesige Raumschiff-Wracks, die Space Hulks, ziehen durchs All oder tauchen aus dem "Immaterium", einer Art Hyperraum, auf. Die Hulks bestehen ihrerseits aus einer Vielzahl von Raumschiffwracks, sodass es nicht erstaunlich ist, das darin allerlei Relikte vergangener Epochen, aber eben auch Gefahren lauern. Da die engen Gänge und teils weiten Hallen mit Vorliebe von Genestealern besetzt sind, schicken die Space Marines ihre gefährlichste Infanteriegattung in den Kampf, die Terminatoren. Und genau einen solchen spielt Jörg nun in Space Hulk - Deathwing, das zur Abwechslung zu den fast immer rundenstrategischen Versoftungsvorgängern ein Ego-Shooter ist.Ungewöhnlich für ein FPS: Man spielt einen Squad-Captain, der mit (zumindest anfangs) zwei Kameraden unterwegs ist, denen er auch simple Befehle wie "Verteidige", "Gehe dorthin" oder "Heile deinen Bruder X" geben kann. Außerdem, so muss Jörg feststellen, dauern die Missionen ziemlich lang und bedingen die Tötung ziemlich vieler Gegner, die sich grundsätzlich in größeren Schwärmen über uns ergießen.In der Stunde des Kritikers verfolgt ihr Jörgs Weg ungeschnitten (er beginnt mit Mission 1, das etwa zehnminütige Tutorial hat er zuvor gespielt) bis in die zweite Mission hinein; am Ende gibt's ein subjektives Fazit: Wird er Space Hulk Deathwing weiterspielen?