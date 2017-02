Shiness - The Lightning Kingdom: Video zur Einführung in die magische Welt des Action-JRPG

PC XOne PS4 Linux MacOS

User-Video: Stammt nicht von der GamersGlobal-Redaktion

Die magische Welt von Shiness - The Lightning Kingdom könnte ein wenig seltsam auf euch wirken, wenn ihr bisher noch nichts über diesen Titel gehört habt. Das Spiel verbindet Elemente klassischer JRPGs mit denen des eher westlich geprägten Action-RPG-Genres. So rückt die Spielmechanik zum einen die Erkundung der Spielwelt sowie im Kampf die effektive Anwendung von Kombos in den Mittelpunkt. Um euch diese Mischung im Gameplay und ihrer farbgewaltigen Präsentation näher zu bringen, haben Indie-Entwickler Enigami und Publisher Focus Home Interactive dieses Video zur Einführung in ihr neues Spiel veröffentlicht.



Shiness - The Lightning Kingdom soll noch in diesem Jahr für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.