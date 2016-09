Shin Megami Tensei - Persona 5: Werbespot präsentiert Ryuji Sakamoto

PS3 PS4

In diesem japanischen TV-Werbespot zu Atlus' kommenden Rollenspielwird der Charakter Ryuji Sakamoto vorgestellt. In den gezeigten Gameplay-Szenen und Anime-Zwischensequenzen seht ihr Ryuji in verschieden Kämpfen, Situationen und Interaktionen mit NPCs.Das Spiel wird für Playstation 3 und Playstation 4 am 15.9.2016 in Japan und am 14.2.2017 in Europa und Nordamerika erscheinen.