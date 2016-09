Retro Snippets #167: F-1 Race

Auf dem Game Boy hat Nintendo 1990 (in Japan) bzw. 1991 (in Europa) zusammen mit F-1 Race den 4-Player Adapter herausgebracht, mit dem man sich zu viert auf der Rennstrecke austoben kann. Bereits 6 Jahre früher gab es ein Spiel des gleichen Namens auf dem Famicom. Wie spielen sich diese beiden Titel, was muss man bei 4-Player Adapter beachten und sollte uns mit dem nur in Japan veröffentlichen Vorgänger eine Rennspielperle für das heimische NES entgangen sein? Diesen Fragen geht GamersGlobal-User Scorp.ius in dieser Folge der Retro Snippets nach.



Viel Spaß beim Anschauen!