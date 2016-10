PSVR: Unboxing mit Jörg Langer

PS4

PSVR: Videospecial zu PlayStation VR Auspackvideo (Jörg) Anschluss & Einrichten (Christoph) Do Driveclub VR (Christoph) Do Batman Arkham VR (Jörg) Do Alle PSVR-Spiele (Christoph) Fr Rise of the Romb Raider VR (Benny) Fr Alle PSVR-Demos (Benny) Fr Fazit von Benny, Christoph, Jörg

Do 11:30 – Jörgs Auspackvideo

Do 13:00 – Anschluss und Installation

Do 15:00 – Christoph spielt Driveclub VR

Do 17:00 – Jörg spielt Batman Arkham VR

Do 20:00 – Alle vorrätigen Spiele in einem Video (ca. 10)

Fr 12:00 – Benjamin spielt Rise of the Tomb Raider VR

Fr 16:00 – Alle vorrätigen Demos (ca. 10) vorgestellt

Fr 17:00 – Fazit von Benny, Christoph, Jörg

Die Playstation VR ist endlich erschienen, und auch GamersGlobal ist nun im Besitz eines Geräts. In einer ganzen Reihe von Videos werden wir euch heute und morgen über die erste halbwegs bezahlbare Virtual-Reality-Brille informieren, inklusive der kleinen und großen Nickeligkeiten, die nicht im Werbeprospekt stehen.Im ersten Video packt Jörg Langer das Gerät aus und zeigt euch, was alles in der Box ist. Die weiteren Videos werden sich dann mit Anschluss und Einrichung sowie den Spielen berichten. Der ungefähre Zeitplan, siehe auch den Serienkasten rechts:Wir wünschen viel Spaß beim Ansehen!