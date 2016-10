PSVR: 11 Spieledemos im Video vorgestellt

PS4

01:38 Resident Evil - Kitchen-Demo

03:27 Hatsune Miku - Future Live VR

05:10 Allumette VR

07:08 Gnog

08:42 Here they lie

10:58 Rez Infinite

12:48 Within

15:15 Harmonix Music VR

17:53 Wayward Sky

20:24 Thumpers

21:48 The Playroom VR

24:59 Fazit

Nachdem wir euch bereits in Unboxing- und Einrichtungsvideo die PSVR selbst vorgestellt und in unseren Gameplay-Videos zu Driveclub VR, Batman - Arkham VR und Rise of the Tomb Raider sowie Christophs Gesamtübersicht über die 13 bereits verfügbaren Vollversionen gegeben hat, stellt euch Benjamin nun noch die verbliebenen, bislang nur als Demo verfügbaren Titel vor. Ganze elf Stück sind es, bei denen ihr ihm im 27 Minuten langen Video über die Schulter schauen könnt.Im Folgenden findet ihr eine Auflistung aller Spiele inklusive Timecode:Viel Spaß beim Anschauen!