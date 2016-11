PS4 Pro: Vergleich von Battlefield 1 (MP-Modus) zur PS4

PC XOne PS4

Nachdem wir euch bereits gezeigt haben, dass die technischen Unterschiede im Solomodus verschiedener PS4-Spiele auf PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro kaum Argumente für die Anschaffung der leistungsstärkeren PS4-Variante liefern konnten, möchten wir uns in diesem Video dem Mehrspieler-Modus widmen. Konkret vergleichen wirauf PS4 und PS4 Pro und verraten euch, ob Besitzer der neuen Sony-Konsole dort einen Vorteil haben.Im Video gehen wir im Rahmen eines Spielszenenvergleichs aber auch noch kurz auf die Unterschiede in der Kampagne zwischen PS4 und PS4 Pro ein. Auf beiden Geräten haben wir im 1080p-Modus gespielt, das rausgerenderte Video läuft mit 60 Bildern pro Sekunde. Der Ton in den Vergleichsszenen stammt meist von PS4 Pro.Viel Spaß beim Anschauen!