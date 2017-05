Prey – Jörgs 1. Stunde Uncut

PC XOne PS4

Für alle Einzelzahler und Premium-Abonnenten – und die wenigen, aber vorhandenen und von uns hochgeschätzten Premium-Point-User wollen wir keinesfalls vergessen! – gibt es auch zum gestern erschienenenJörgs Stunde Uncut.Während Christoph fleißig (und am Samstag) noch am Durchspielen ist und Jörg gerade die PC-Version spielt – für die Wertungskonferenz am Montag und den kommenden Spieleveteranen-Podcast – könnt ihr euch damit auch ohne eigenen Besitz ein noch genaueres Bild der ersten Stunde machen, und ob das Arkane-Studios-Spiel etwas für euch sein könnte: Stellt sich Jörg einfach nur doof an? Oder sind die Mimics wirklich nervig? Und was ist mit dem Pacing und dem Stil und der Story?Wir wünschen viel Spaß beim Genuss des 1 Stunde und 9 Minuten langen Videos (danach folgen noch drei oder vier Leerminuten). Ach ja: Der Greenscreen am Anfang ist Absicht, so fällt der Wechsel zum schönen neuen Porträtfenster besser auf.