Prey – Die neue Stunde der Kritiker (frei für alle)

Wie in der Weihnachtsaktion für "voraussichtlich im Mai" angekündigt, haben wir die Stunde der Kritiker überarbeitet. Keine Sorge, im Kern und der grundsätzlichen Machart ist sie gleichgeblieben, aber es gibt doch einige Neuerungen:Was genau das alles bedeutet, seht und hört ihr am besten selbst in der SdK – die sich dieses Mal umdreht und 38 Minuten lang ist. Damit auch User ohne Premium-Abo die Änderungen sehen können, erhalten sie ungefähr einen Monat lang freien Zugriff auf die aktuelle SdK. Premium-Abonnenten vorbehalten bleibt die qualitativ beste 1080p-Fassung direkt von unserem eigenen Streaming/Download-Server sowie eine hochwertige 720p-Fassung.Obwohl wir seit heute die Testversion haben, entstand sie mit der frei zugänglichen Demo, die just die erste Stunde enthält. Die eine oder andere Kritik (Musiklautstärke...) könnte an der Demoversion liegen, ansonsten denken wir aber, dass die Version dem tatsächlichen Beginn und technischen Stand der Relasefassung entspricht. Heinrich Lenhardt spielte auf Englisch, Jörg Langer auf Deutsch, und beide auf PS4 Pro.Prey ist bekanntlich kein Nachfolger des Ur-von 2006, auch mit dem weit fortgeschrittenen Nachfolger, der uns bis vor einigen Jahren auf Spielemessen präsentiert wurde, hat es nichts zu tun. Wer noch nichts zur Hintergrundgeschichte weiß, erlebt deswegen im Zuge der SdK eine kleine Überraschung. Zuviel gespoilert wird aber schon deswegen nicht, weil beide Spieleveteranen nicht gerade durch die ersten Levels hindurchspeeden – aber das seht ihr selbst.Uns interessiert natürlich euer Feedback zu den Änderungen, hinter denen doch einige Arbeit steckt, die man aber gegenenfalls noch optimieren kann. In wenigen Tagen folgt zudem die Stunde Uncut von Jörgs Bemühungen, wie immer exklusiv für Premium-Kunden und Einzelzahler.