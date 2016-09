Persona 5: Video stellt Igors Assistentinnen Caroline und Justine vor

PS3 PS4

In einem neuen Video zu seinem vor kurzem in Japan veröffentlichen Rollenspielstellt der Publisher Atlus die beiden Charaktere Caroline und Justine vor. Die beiden Zwillingsschwestern führen ein Gefängnis im Spiel und unterstützen Igor, der bereits in den anderen-Ablegern auftrat und dem Protagonisten den Vertrag anbot. Damit haben sie wohl eine ähnliche Funktion wie Margaret und Elizabeth in den Vorgängern. Die beiden neuen Schwestern erscheinen zunächst identisch auszusehen, sind aber durch die Augenklappen, die jeweils ein anderes Auge verdecken, auseinanderzuhalten.Das Rollenspiel ist bereits in Japan erschienen und wird bei uns ab dem 14.2.2017 erhältlich sein.