Nintendo Switch: Inbetriebnahme, Menü und Mii mit Benjamin

Switch

Premium-Streams: 1080p (mp4, 500 MB)

Nach euch Jörg bereits die die Retailversion der Nintendo Switch im Unboxing-Video vorgestellt hat, nimmt Benjamin sie in diesem Video für euch erstmals in Betrieb. Begleitet ihn auf dem Weg durch die Menüs, bei der Nutzung der Touchsteuerung des Tabletteils der Konsole oder auch beim Erstellen des Mii-Charakters. Unboxing- und Einführungsvideo sind aber nur die ersten Videos zur Nintendo Switch. In der kommenden Woche werden wir euch das Gerät ausführlich in einem Praxisvideo oder gegebenenfalls auch mehreren thematisch spezielleren Videos vorstellen.



Viel Spaß beim Ansehen!