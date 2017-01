Nintendo Switch: Event-Eindrücke und Angespielt-Fazit

Switch

Jörg Langer war am heutigen Freitag beim Nintendo-Event in Offenbach, wo er nur wenige Stunden nach der Vorstellung vonim Tokyo Big Sight auch schon selbst Hand an die Zwitter-Konsole legen konnte. Er hat viel Filmmaterial mitgebracht, das noch für zwei weitere Videos reichen sollte (die Vorstellung aller gezeigten Spiele sowie ein Video nur zu, das Jörg 100 Minuten lang spielte).In diesem etwa 9:30 Minuten langen Video aber seht ihr erst mal die Switch selbst, dann einige Spiel- und Event-Eindrücke und am Ende ein ausführliches Angespielt-Fazit.