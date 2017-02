Monster Hunter XX: Neuer Trailer

3DS

User-Video: Stammt nicht von der GamersGlobal-Redaktion

Capcom hat für das 3DS-Action-Rollenspiel Monster Hunter XX einen aktuellen Trailer veröffentlicht, nachdem heute in Japan eine Demo für das Handheld erschien. Gezeigt werden Kampfszenen zwischen den Jägern und Monstern, die, wie bekannt, äußerst gewaltig und ziemlich unfreundlich daherkommen. Der Titel soll am 18. März in Japan erscheinen. Ob Monster Hunter XX es bis nach Europa schafft, ist nicht bekannt.Fans bleibt somit vorerst nur der Import.