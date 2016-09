Monster Hunter Stories: Neuer Trailer von der TGS2016

3DS

User-Video: Stammt nicht von der GamersGlobal-Redaktion

Capcom hat zur TGS2016 einen neuen Trailer zum 3DS-exklusiven Monster Hunter Stories veröffentlicht. Das fast dreiminütige Video ist in japanischer Sprache, zeigt einige Charaktere und Dialoge sowie diverse Kampfszenen. Zu sehen ist unter anderem ein Dorf, das von einem Monster bedroht wird und gerettet werden will. Der Titel, der ein JRPG-Spin-Off der Hauptserie darstellt, soll am 8. Oktober für Nintendos Handheld erscheinen.