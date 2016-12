Marvel's Guardians of the Galaxy: Telltale veröffentlicht ersten Teaser

User-Video: Stammt nicht von der GamersGlobal-Redaktion

Nun ist es offiziell. Der nächste Telltale-Titel, der in Kooperation mit Marvel erscheinen wird, nimmt die Guardians of the Galaxy als Thema auf. Der Titel soll für mobile Plattformen, den Konsolen und auf dem PC im nächsten Jahr erscheinen, ein genauer Termin wurde noch nicht genannt. Im Spiel sollt ihr mit den Guardians, dessen Rollen ihr allesamt einnehmen und spielen könnt, den Weltraum erforschen und dabei den unverwechselbaren Stil aus dem Hause Telltale erleben, der bekanntermaßen aufgrund einer schönen Erzählweise der Geschichte glänzt.