Mark Cerny und Jörg Langer spielen Knack 2

PS4

hat der Videospielewelt Perlen wieundgeschenkt – und Sony mit Crash Bandicoot das inoffizielle Maskottchen für die Playstation 1. Sein letzter Titel als Director und Designer war der innovative PS4-Launchtitel Knack (Note im GG-Test: 7.0) . Nun sitzt er an, das er in jeder Beziehung verbessern will.GamersGlobal hatte die Chance, bei einem Anspiel-Event in München nicht nur Knack 2 länger zu spielen (eine Preview von Hagen Gehritz folgt), sondern es gemeinsam mit dem Meister persönlich zu erleben: Mark Cerny (der wirklich so ausgesprochen wird wie von Jörg im Video) und Jörg Langer spielen sich durch mehrere Levels. Ersterer erklärt viel, letzterer "brilliert" wie üblich am Gamepad und stellt Fragen. Das auf 24 Minuten kondensierte Video gibt euch einen guten Einblick in Knack 2 sowie in die Ideen des Lead Designers.Zwei Anmerkungen: Der Spielsound wurde absichtlich stark runtergeregelt, damit die beiden Spieler gut zu verstehen sind. Und sie unterhalten sich auf Englisch.