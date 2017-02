Little Nightmares: Video mit neuen Spielszenen und Widersachern veröffentlicht

In einem neuen, fast achtminütigen Video präsentieren euch Entwickler Tarsier Studios und Publisher Bandai Namco neue Spielszenen aus ihrem kommenden Horror-Action-Adventure. Zu sehen bekommt ihr die Lösung von ein paar kleinen Rätseln sowie bisher noch unbekannte Gegenspieler. Das Spiel besitzt ein skurriles und düsteren Setting, in dem ihr dem kleinen Mädchen Six helfen sollt seinen Weg aus den Tiefen des Meeres in die Freiheit zu finden.Detailliertere Informationen erhaltet ihr in unserem Artikel GC2016: Little Nightmares angespielt: Düstere Puzzle-Plattformer-Überraschung . Das Spiel soll am 28. April für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.