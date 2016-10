PC XOne PS4

Es geht Schlag auf Schlag in unserer SdK-Offensive 2016: Nachdem erst seit wenigen Tagen die Stunden der Kritiker zuundbereitstehen, folgt nun die nächste Ausgabe. Und da geht es mit demausnahmsweise mal um einen Titel, der von vielen Spielern meist nur müde belächelt wird. Doch ganz von ungefähr kann der Erfolg der Reihe natürlich nicht kommen.Jörg Langer und Heinrich Lenhardt wollen in der neuesten Stunde der Kritiker herausfinden, was es mit dem Phänomen Landwirtschafts-Simulator tatsächlich auf sich hat. Sie klemmen sich hinter den Traktor, dreschen Getreide, schmeißen den Grubber an und fahren ihre Erzeugnisse danach zu weiterverarbeitenden Betrieben. Zwischendurch bleibt noch genug Zeit, das nahegelegene kleine Städtchen zu erkunden und Bekanntschaft mit seinen Bewohnern und deren kuriosem Tagesablauf zu machen. Außerdem gehen die beiden Kritiker genauestens der Physik – insbesondere in Zusammenhang mit den vielen Fahrzeugen – auf den Grund.Ob Jörg und Heinrich das Rückwärtssetzen mit dickem Traktor und Anhänger beherrschen – und natürlich, ob sie den Landwirtschafts-Simulator 17 freiwillig in ihrer privaten Freizeit weiterspielen würden –, das erfahrt ihr den folgenden 35 Minuten. Während ihrer ersten Stunde mit dem Spiel haben wir wie gewohnt ihre Live-Kommentare per Kamera eingefangen, außerdem kommt es am Ende zu einem ehrlichen, schonungslosen und natürlich völlig subjektiven Fazit.Von Ende Oktober bis Ende November erwarten euch auf GamersGlobal nicht weniger als acht Folgen der Stunde der Kritiker, die da wären: Battlefield 1, Civilization 6, Landwirtschafts-Simulator 17,und. Mit dabei sind auch Spieleveteranen, die bisher noch nicht in einer SdK als Kritiker zu Gast waren. Seid gespannt!Und jetzt: Viel Spaß beim Anschauen!