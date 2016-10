Landwirtschafts-Simulator 17 – Jörgs 1. Stunde uncut

PC XOne PS4

Landwirtschafts-Simulator 17 ab 27,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ursprünglich hatte Jörg in der Stunde der Kritiker zum Landwirtschafts-Simulator 17 (frei für alle!) ja vor, der Arbeit auf dem Feld nachzugehen. Dann aber fuhr er in die Kleinstadt und machte mit deren Bewohnern Bekanntschaft. Warum er sich von diesen so sehr ablenken ließ, habt ihr vermutlich schon in der SdK gesehen – in Jörgs 1. Stunde uncut erlebt ihr nun aber das ganze Ausmaß. Außerdem seht ihr noch mehr von Jörgs grandiosen Fahrkünsten mit Traktor, Pickup und Zug sowie am Ende doch ein wenig produktiver Arbeit.Premium-User schauen sich direkt in dieser News das Video an oder greifen auf die Download-Fassung zurück. Alle anderen schauen in die Röhre oder denken über den Zugriff per Einmalzahlung oder über den Abschluss von GG-Premium mit vielen weiteren Vorteilen nach.Viel Spaß!