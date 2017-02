Inner Chains: Gameplay-Trailer mit Fokus auf die Spielwelt

PC

Bereits Ende letzten Jahres veröffentlichte das Entwicklerstudio Telepaths' Tree einen gut achtminütigen Ingame-Trailer zu seinem kommenden Egoshooter Inner Chains. Dieser soll euch einen ersten Eindruck der surrealen Welt des Spiels vermitteln, die maßgeblich von Unternehmensgründer Tomasz Strzalkowski kreiert wurde. Den Fokus des Videos legten die Entwickler dabei weniger auf das Gameplay, sondern vielmehr auf die mystisch anmutende Atmosphäre, die Bewohner und die in der Spielwelt beheimaten Flora.



Aktuell befindet sich Inner Chains im Pre-Alpha-Status seiner Entwicklung. Ein Termin für die Veröffentlichung des Egoshooters, den ihr auch mit VR-Equipment spielen können sollt, wurde bisher nicht bekannt gegeben.