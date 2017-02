Hob: Mood-Trailer

PC XOne PS4

Der Mood-Trailer zu Hob soll euch, wie der Name schon sagt, zum einen in die richtige Stimmung für das Spiel versetzen als auch die Grundstimmung des Titels vermitteln. Dabei erhaltet ihr einen leicht melancholischen Einblick in die wunderschön gezeichnete Welt von Hob, erblickt verschiedene Areale und lernt einzelne skurrile Wesen kennen. Hob soll noch in diesem Jahr für den PC, die PS4 und die Xbox One erscheinen.