Gears of War 4 – Die Stunde des Kritikers (frei für alle!)

PC XOne

Gears of War 4 ab 66,98 € bei Amazon.de kaufen.

Wer GamersGlobal kennt, der kennt auch die Stunde der Kritiker . Zwei erfahrene Spielejournalisten sehen sich eine Stunde lang unabhängig voneinander ein aktuelles Spiel (und teils auch einen Oldie) an und ziehen im Anschluss ihr subjektives Fazit: Würden sie nach den ersten 60 Minuten privat weiterspielen?Mit der "Stunde des Kritikers" probieren wir ein Format aus, das der "Uncut"-Stunde zur SdK ähnelt: Nur ein Redakteur, keine aufwändigen Schnitte, dafür aber ebenfalls die erste Stunde pur und unverfälscht zum Mitfiebern, ebenso "live" kommentiert. Im Gegensatz zur Stunde Uncut gibt es aber am Ende ein persönliches Fazit, und zwar ohne Bedenkpause, direkt aus den Gehirnsynapsen auf die Speicherkarte der Videokamera!Zur Premiere der Stunde des Kritikers hat sich Jörg Langerauf der Xbox One vorgenommen, das im Rahmen des Play-Anywhere-Programms von Microsoft auch für Windows 10 erscheint. Im folgenden Video erfahrt ihr, wie der Spieleinstieg der Fortsetzung zur einst gefeierten Xbox-Actionreihe bei Jörg ankommt. Anders als die Stunde der Kritiker und die Uncut-Stunde veröffentlichen wir die Solostunde nicht als kostenpflichtigen Inhalt, sondern für alle User (Änderung vorbehalten).Viel Spaß beim Anschauen – und teilt uns gerne eure Meinung über das neue Format mit!