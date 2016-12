Fernbus Simulator – Der Gurken-Videotest zur Weihnachtsaktion 2015

PC

11.245 Euro hatte die GamersGlobal-Community anlässlich der Weihnachtsaktion 2015 zusammengetragen -- als Dank dafür gab es über die letzten Monate verteilt bereits zahlreiche Gegenleistungen. Das 2.000-Euro-Spendenziel, den Gurken-Videotest, sind wir euch bis heute aber schuldig geblieben. Fünf Spiele hatten wir den Spendern daher kürzlich zur Wahl gestellt, die Entscheidung fiel auf den, den Mick Schnelle in seinem Test bereits mit einer 3.0 abgewatscht hatte.Nach einem komplizierten Auswahlverfahren (auch "Entscheidung des Chefredakteurs" genannt) war klar: Als Busfahrer behaupten muss sich Christoph. Das tat er und präsentiert euch das Ergebnis in diesem rund 14-minütigen Testvideo, in dem er euch an seinem Leiden dank Bild-in-Bild-Funktion nicht nur akustisch teilhaben lässt. Aber hey, vielleicht wurde der Fernbus Simulator ja seit seinem Release vor wenigen Monaten gesundgepatcht!Viel Spaß beim Anschauen!