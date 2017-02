Embers of Mirrim: Gameplay-Trailer

Das 3D-Actionadventure Embers of Mirrim wurde mit einem Gameplay-Trailer bedacht, der etliche Szenen an Spielmaterial zeigt. Dabei könnt ihr einige Levels bewundern und euch vom Spielablauf überzeugen, der sicherlich den einen oder anderen Geschmack treffen könnte, sollte euch schon Ori and the Blind Forest gefallen haben. Erscheinen soll Embers of Mirrim noch in diesem Frühjahr für PS4, Xbox One und PC.



Zum Spiel selbst: Durch das Zusammenfügen zweier Kreaturen wurde ein Held geschaffen, der den Frieden und das Gleichgewicht der Welt wieder herstellen soll. Dafür könnt ihr euch zeitweise voneinander lösen, um so besonders knifflige Passagen zu meistern. Dabei steuert ihr jeden der Charaktere autark mit dem linken oder rechten Stick.