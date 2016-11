Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske: Launch-Trailer

PC XOne PS4

User-Video: Stammt nicht von der GamersGlobal-Redaktion

Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske ab 48,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bethesda Softworks veröffentlichte den Launch-Trailer zu. In diesem steht Protagonistin Emily und ihre kämpferischen Fähigkeiten im Mittelpunkt. Zudem wird auch mit Delilah Kaldwin die Gegenspielerin von Emily und Corvo vorgestellt. In der Fortsetzung vonkönnt ihr sowohl wieder in die Rolle von Corvo schlüpfen oder mit Emily losziehen, um ihren Thron wieder zurück zu bekommen.